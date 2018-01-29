قادة عسكريون من التحالف والجيش يتفقدون مواقع الجيش في برط العنان بالجوف

أكد قائد قوات التحالف بمحافظة الجوف العقيد/سليمان الحويطي/ أن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لن تتوانى في مواصلة دعمها ومساندتها لأشقائهم اليمنيين بمختلف المستويات حتى عودة الشرعية واستقرار الشعب اليمني بعد دحر الميليشيات منه.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية التي نفذها اليوم للمناطق المحررة في برط العنان برفقة القائم بأعمال قائد المنطقة السادسة العميد الركن/ منصور ثوابة ، اطلعا خلالها على مستوى تطبيع الحياة فيها بعد تطهيرها من ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال الحويطي بأن العمليات العسكرية في الجوف تسير بشكل جيد وبوتيرة عالية وان الزيارة تأتي في اطار المتابعة الميدانية الحثيثة لتنفيذ الخطط العسكرية بالشكل المأمول.

و اطلع الحويطي وثوابة على مستوى الجاهزية القتالية لدى منتسبي الجيش الوطني المرابطين في جبل نهم التابع لمديرية برط ، وسير العمليات القتالية بما يواكب الخطط العسكرية المعدة، وذلك حسب ما ذكره موقع "سبتمبرنت".

وثمن العميد ثوابة التضحيات التي يقدمها ابطال الجيش الوطني بإسناد ودعم قوات التحالف العربي و الذين تحققت بفضل الله تعالى ثم بجهودهم انتصارات ميدانية ملحوظة ، مؤكدا بأن بشائر النصر تلوح في الافق عن قريب.