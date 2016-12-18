الضالع: مقتل مواطن بمزرعته برصاص قناص حوثي غرب مريس

استشهد مواطن اليوم الأحد داخل مزرعته برصاص قناص حوثي في منطقة مريس بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر طبي لـ "الصحوة نت" أن المواطن مسعد عسيل "45عاماً" توفي في مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة قعطبة متأثراً بجراح خطرة أصيب بها من قناصة مليشيات الحوثي أثناء تواجده داخل مزرعته بقرية الرحبة غرب مريس.

وأفادت المصادر " ان المواطن قتل من قبل قناصة الحوثي المتمركزة في منطقة ناصة ومحيطها بطلق ناري في خاصرته حين كان يمارس عمله في مزرعته".

وتواصل المليشيات الانقلابية استهدافها الممنهج للمدنيين في جبهة مريس بالضالع، ليرتفع عدد ضحايا قنص المليشيات من المدنيين إلى ١٧ قتيلاً و٣٨ جريحاً بينهم أطفال ونساء منذ بدء المواجهات بالجبهة.

وتدور مواجهات مستمرة مابين الحين والأخرى في جبهات القتال بمديرية مريس بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميلشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى في حين تمارس ميلشيا الحوثي القصف العشوائي المستمر على مناطق سكنية.