مقاتلات التحالف تشن 7 غارات على مواقع مليشيا الحوثي في جبهتي حرض وميدي

أفاد مراسل "الصحوة نت" نقلاً عن مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة أن مقاتلات التحالف العربي شنت سبع غارات جوية استهدفت تحركات ومواقع مليشيات الحوثي في جبهتي حرض وميدي.

وقال المصدر إن مقاتلات التحالف شنت سبع غارات جوية خلال الساعات الماضية استهدفت تحركات ومواقع للإنقلابيين في مناطق متفرقة من الجبهتين.

يأتي هذا ضمن سلسلة من الغارات التي ينفذها طيران التحالف على مواقع الحوثيين وتجمعاتهم بشكل يومي في الجبهتين.

وكانت قد شنت مقاتلات التحالف شنت 3 غارات جوية على إحدى المزارع بمديرية "بكيل المير" والتي تستخدمها المليشيات كمعسكرات ومخابئ سرية.