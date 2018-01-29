موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

مقاتلات التحالف تشن 7 غارات على مواقع مليشيا الحوثي في جبهتي حرض وميدي

الأثنين 29 يناير 2018 09:10 م الصحوة نت - خاص
مقاتلات التحالف تشن 7 غارات على مواقع مليشيا الحوثي في جبهتي حرض وميدي

أفاد مراسل "الصحوة نت" نقلاً عن مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة أن مقاتلات التحالف العربي شنت سبع غارات جوية استهدفت تحركات ومواقع مليشيات الحوثي في جبهتي حرض وميدي.

وقال المصدر إن مقاتلات التحالف شنت سبع غارات جوية خلال الساعات الماضية استهدفت تحركات ومواقع للإنقلابيين  في مناطق متفرقة من الجبهتين.

يأتي هذا ضمن سلسلة من الغارات التي ينفذها طيران التحالف على مواقع الحوثيين وتجمعاتهم بشكل يومي في الجبهتين.

وكانت قد شنت مقاتلات التحالف شنت 3 غارات جوية على إحدى المزارع  بمديرية "بكيل المير" والتي تستخدمها المليشيات كمعسكرات ومخابئ سرية.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى