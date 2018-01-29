المالكي: التحالف استهدف زورقاً مفخخاً انطلق من ميناء الحديدة

أكد الناطق الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد /تركي المالكي/، أكد أن مقاتلات التحالف استهدفت زورقاً مفخخاً انطلق من ميناء الحديدة.

وقال المالكي اليوم الاثنين إنه تم ضبط مؤخراً أسلحة مهربة للميليشيات الحوثية، من بينها صواريخ سام، وكذا تم استهداف عناصر من ميليشيات الحوثي حاولت التسلل عبر الحدود، بالإضافة إلى تدمير عربات تنقل أسلحة من الجانب اليمني إلىى الحدود السعودية.

وأوضح المالكي أن العمليات الإنسانية في اليمن مستمرة لتطال الجميع بلا تفرقة، لافتا إلى أن التحالف ناشد المكون السياسي والاجتماعي في عدن للتهدئة والتعاون مع الحكومة الشرعية، والتركيز على المعركة ضد الميليشيات.

وأشار المالكي إلى أنه تم تفعيل منفذ الخضراء لتأمين المساعدات لليمن، كما تم إصدار تصاريح بحرية لتأمين المساعدات عبر الحديدة، منوها بأن التحالف يتعاون مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات في اليمن.

وكشف المالكي أن التحالف سلم لقوات الشرعية في مارب 27 طفلا كانت جندتهم الميليشيات بالقوة، في جبهة الحدود.

