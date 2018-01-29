الجيش يقترب من آخر مواقع المليشيا في صلو تعز ومصرع 77 حوثياً خلال يومين

أعلنت قوات الجيش الوطني في محافظة تعز تحرير مواقع جديدة اليوم الاثنين وسط خسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال قائد اللواء 35 مدرع العميد ركن عدنان الحمادي إن قوات الجيش الوطني حققت تقدما كبيرا في جبهة الصلو بريف تعز بعد عمليات عسكرية مباغتة لمواقع الإنقلابيين .

وأضاف الحمادي في تصريح صحفي أن قوات اللواء 35 تمكنت من تحرير تبة المنيا وقرى الحود والصافح والزنح والضعة والثدل والعقيبة والشرف ولم يتبقى للمليشيا سوى جيوب بسيطة في أطراف الصلو باتجاه مديرية دمنة خدير وجاري التعامل معها .

وأكد الحمادي أنه خلال الساعات القادمة سيعلن بيان تحرير مديرية الصلو بالكامل، وسيكون الهدف القادم تحرير مديرية خدير من قبضة المليشيات الإنقلابية .

كما تمكن أبطال الجيش الوطني، من السيطرة على قرية اللوزم على طريق ابعر شرقي صبر، جنوب شرق المدينة، فيما أحرزت القوات تقدماً باتجاه تبة الجعشة و المقرمي المحاذيتين لتبة السلال، وذلك حسب ما ذكره /المركز الإعلامي لقيادة محور تعز / .

يأتي هذا فيما دكت مدفعية الجيش الوطني في اللواء 22 ميكا مواقع تمركز المليشيات الانقلابية في أعلى تبة الجعشة، شرقي المدينة .

وشنت قوات الجيش هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيات الإنقلابية في اتجاه شارع الخمسين، شمال غرب المدينة.

في السياق.. شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات استهدفت مواقع تمركز المليشيات الانقلابية في جنوب وغرب تعز.

واستهدف الطيران بغارة جوية موقع للمليشيا في مفرق شرعب، نتج عنها تدمير عربة كاتيوشا.

و استهدف المقاتلات بثلاث غارات مواقع المليشيا في تبة القارع والزبيا باتجاه شارع الخمسين شمالي المدينة ومنطقة البحابح، بالربيعي غرب المدينة .

كما شنت مقاتلات التحالف عدة غارات على مواقع المليشيات في نقيل الشرف و مدرسة النجاح بالصلو، جنوب تعز.

وكانت قيادة الجيش الوطني قد أكدت أمس الأحد استمرار المعارك في تعز حتى تحرير كافة مديريات المحافظة.

وقتل 77 انقلابيا وسقط عشرات الجرحى من ميليشيات الحوثي الانقلابية في تعز، خلال اليومين الماضيين، بمواجهات مع الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال، وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بحسب ما نقلت صحيفة «الشرق الأوسط».

وقال مصدر عسكري " إن ما لا يقل عن 10 حوثيين، لقو مصرعهم الأحد، في منطقة شرف العنين، غرب المدينة، بغارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى آخرين في مناطق أخرى".

وأعلن محور تعز العسكري، في بيان مقتضب له "مقتل 55 عنصرا من ميليشيات الحوثي، وإصابة عشرات آخرين بنيران قوات الجيش الوطني وغارات مقاتلات التحالف العربي، خلال معركة، السبت، في مختلف جبهات تعز".