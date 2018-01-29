مقتل أكثر من 26 حوثياً في عملية التفاف ناجحة للجيش على مشارف حيس في الحديدة

نفذت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عملية التفاف مباغتة على المليشيا في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تنفيذ عملية التفاف ناجحة على أطراف مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة وتكبيد المليشيا الانقلابية خسائر فادحة.

وأضافت المصادر أن أكثر من 26 حوثياً قتلوا في العملية العسكرية، فيما تم تدمير عدد من الآليات.

وكانت سرايا من قوات لواء العمالقة تمكنت مساء أمس من الوصول إلى مشارف مركز مدينة حيس بعد اجبار المليشيا على الانسحاب من عدد من المواقع، والتي لجأت للتحصن داخل مركز المديرية وسط المدنيين بعد فشلها في التصدي لهجوم الجيش الوطني.