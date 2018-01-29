نائب الرئيس يدعو لممارسة المزيد من الضغوط على الانقلابيين لتنفيذ القرارات الاممية

دعا نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الى المزيد من ممارسة الضغط على الانقلابيين لتنفيذ القرارات الأممية والقبول بالحل السياسي.

وأشاد محسن خلال لقاءه السفير الصيني لدى اليمن تيان تشي بمناسبة انتهاء فترة عمله، بموقف جمهورية الصين المساند للشرعية، والداعم لقرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن،

وأكد تمسك اليمنيين بخيار الحل السلمي الذي يفضي لعودة الدولة وتسليم السلاح وإيجاد مخرج سياسي يستند للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار 2216، كون هذه المخرجات تضمن مستقبلاً آمناً لليمن واليمنيين.

معبراً عن الشكر والتقدير لجهود السفير الدبلوماسية التي بذلها خلال فترة عمله وإسهاماته في توطيد العلاقات بين البلدين ومساعدة الشعب اليمني في أزمته الراهنة، مؤكداً متانة العلاقات التي تربط اليمن والصين والتي تمتد لفترة طويلة وتشمل شتى المجالات.

من جانبه عبر السفير الصيني عن تقديره لدعم القيادة السياسية اليمنية أثناء فترة عمله، مجدداً التأكيد على أن الحكومة الصينية تدعم بثبات الشرعية في اليمن والحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

كما أكد استعداد بلاده الإسهام في إعمار اليمن والتنمية والدعم في مختلف الجوانب لما يجمع اليمن والصين من علاقات وطيدة على مر التاريخ.