تعز.. قوات الجيش الوطني تحرر اجزاء واسعة من مديرية الصلو جنوب تعز

استعادت قوات الجيش الوطني اليوم الاثنين السيطرة الكاملة وتحرير اجزاء واسعة من المناطق التي لاتزال المليشيا تتمركز فيها في مديرية الصلو جنوبي شرق بعد معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصد ميداني لـ موقع الجيش "سبتمبر نت" ان قوات الجيش الوطني استعادت تبة المنية وقرية الحود والزنح والظهار والثدل وذي عسق والعتم والعقيبة والشرف.

واضاف ان تقدم قوات الجيش الوطني في الصلو كان بمساندة جوية من قبل مقاتلات التحالف العربي التي شنت ضربات جوية موفقة واستهدفت اليات عسكرية للمليشيا الانقلابية في قرية الحود قبل سيطرت الجيش الوطني عليها كما دمرت مدفعين الاول في منطقة حريم والثاني بجوار مدرسة النجاح وسط نقيل الصلو بالإضافة الى مقتل وجرح العديد في صفوف المليشيا.

وفي الاثناء تدور المواجهات وفقا للمصدر اسفل نقيل الصلو وان العشرات من عناصر المليشيا الحوثية الانقلابية فرت باتجاه دمنة خدير مخلفة وراها عشرات القتلى والجرحى والتي مازالت جثثهم متناثرة في الشعاب والجبال.

واوضح المصدر ان قوات الجيش الوطني استولت على عدد من الأسلحة والذخائر بينها مدفع 23 و اثنين معدلات شيكي مؤكداً اسر ثلاثة من عناصر المليشيا الانقلابية.