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نجاح صفقة تبادل " 270" أسيرا بين الجيش الوطني والميلشيات في شبوة

الأثنين 29 يناير 2018 12:34 م الصحوة نت - عبدالله علي
نجاح صفقة تبادل " 270" أسيرا بين الجيش الوطني والميلشيات في شبوة استقبال الاهالي للعشرات من المفرج عنهم من سجون المليشيات - شبوة

أعلن مصدر محلي نجاح صفقة تبادل أسرى، بين قوات الجيش الوطني بمحافظة شبوة، وبين المليشيات الانقلابية.

وقال المصدر إن قوات الجيش الوطني سلمت لجنة الوساطة القبلية 150 اسيرا من ميلشيات الحوثي تم اسرهم في معركة تحرير مديريتي بيحان وعسيلان مقابل اطلاق سراح 121 من ابناء شبوة المدنيين والعسكريين .

واشار المصدر للجهود الكبيرة التي قام بها قائد المقاومة الشعبية الشيخ صالح لقصم وعدد من وجهاء مديريتي بيحان وعسيلان في اتمام صفقة التبادل .

واستقبل المئات من ابناء مديريتي بيحان وعسيلان صباح اليوم عشرات المختطفين من ابنائهم وذلك بعد ان افرجت ميلشيات الحوثي عنهم  بعد اتمام صفقة التبادل.

وتعد هذه الصفقة هي الثانية خلال شهر حيث تم في منتصف الشهر الجاري نجاح صفقة تبادل الجثث بين الجيش الوطني وميلشيات الانقلاب الحوثية

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