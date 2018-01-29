الإفراج عن موظف أممي بعد 10 أيام من اختطافه في صنعاء

أفرج مسلحون، أمس الأحد، عن موظف في منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، بعد نحو عشرة أيام من اختطافه ونقله لمكان مجهول.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر محلية "طالبة عدم كشف عن هويتها لاعتبارات أمنية، إنه تم الإفراج عن هشام عبد الرحمن بجاش، الموظف في مكتب منظمة الهجرة الدولية بصنعاء. وأضافت أنه «وصل إلى منزله في العاصمة صنعاء».

ولم تذكر المصادر هوية الخاطفين، أو المكان الذي كان فيه، حيث اختطف من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها ميلشيات الحوثي، بعد الانقلاب منذ سبتمبر العام 2014.

وكان بجاش اختطف من قبل مسلحين ملثمين، أثناء قيادته سيارته مع زوجته في صنعاء، قبل نحو عشرة أيام، وتم نقله إلى مكان مجهول، في الوقت الذي لم توجه أسرته أي اتهام لجهة معينة بالوقوف وراء عملية الاختطاف، مكتفية بالمطالبة بسرعة الإفراج عنه.