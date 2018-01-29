قائد المنطقة الرابعة:معركة تعز حاسمة وقواتناعازمة على تطهير المحافظة من المليشيا

قال قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن محمد "إن الخطة العسكرية لتحرير محافظة تعز، اعتمدت من قبل قيادة التحالف العربي أثناء اجتماع القادة العسكريين، الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض لذلك الغرض في 29 ديسمبر/‏كانون الأول 2017".

وأكد عزم الجيش الوطني والمقاومة بمساندة التحالف، على تطهير محافظة تعز من دنس الميليشيات الانقلابية الموالية لإيران. وأشار إلى أن العمليات الحالية في تعز مستمرة وحاسمة، ضمن خطة عسكرية متكاملة، بحسب ما نقلت صحيفة الخليج.



وتخوض قوات الجيش الوطني مواجهات مستمرة مع المليشيات الانقلابية، وحققت خلال اليومين الماضيين انتصارات كبيرة شرق وغرب المدينة، وكبدت المليشيات الانقلابية خسائر في العتاد والارواح