وزارة الصحة: مقتل 12 شخصاً وإصابة 132 آخرين في اشتباكات عدن

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سقوط قرابة 150 شخصاً ما بين قتيل وجريح جراء الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن أمس الأحد.

وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور جلال باعوضه إن حصيلة ضحايا الاشتباكات والذين وصلوا الى مختلف المستشفيات 12 قتيلا فيما وصل عدد الجرحى إلى 132 شخصاً.

وأكد باعوضه أن هناك 9 حالات من بين الجرحى حالتهم حرجة جراء الإصابات الخطيرة التي تعرضوا لها في الاشتباكات.

يأتي هذا فيما شهدت العاصمة عدن اشتباكات عنيفة بين قوات موالية للشرعية وأخرى موالية لما يسمى "المجلس الإنتقالي".

وكان قد أكد مجلس الوزراء في جلسة استثنائية بالعاصمة المؤقتة عدن أن المشروع الحوثي الإيراني هو المستفيد الأول من الانفلات الأمني والفوضى التي أضرت بأمن المواطنين والمنشآت الحكومية.