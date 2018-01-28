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مسلحون يتبعون "الزبيدي" يغلقون الخط الرئيسي الرابط بين الضالع وعدن

الأحد 28 يناير 2018 10:34 م الصحوة نت - خاص
مسلحون يتبعون "الزبيدي" يغلقون الخط الرئيسي الرابط بين الضالع وعدن صورة إرشيفية

أقدمت عناصر مسلحة في محافظة الضالع بإغلاق الخط العام في سناح بمحافظة الضالع بشكل نهائي أمام المركبات والمسافرين وشاحنات النقل.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن اليوم الأحد من أعمال عنف ومحاولات تمرد وإنقلاب علي الحكومة الشرعية وفقاً لتأكيدات رسمية.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان " للصحوة نت " إن مسلحين يتبعون عيدروس الزبيدي  استقدموا جرافة وقاموا بإغلاق الخط العام صنعاء - عدن عبر وضع حاجز ترابي كبير يحول دون مرور أي مركبة صغيرة أم كبيرة.

وشوهدت حافلات النقل الجماعي وهي تعيد أدراجها من قعطبة بعد عدم تمكنها من المرور عقب قطع الطريق بالكامل.

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