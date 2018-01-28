الجيش الوطني يؤكد جاهزية قواته لحسم المعركة ضد الانقلابيين

أكدت قيادة الجيش الوطني استمرار العمليات العسكرية في محافظة تعز حتى تحرير كافة مديرياتها.

وقال الناطق الرسمي للجيش الوطني، العميد الركن / عبده مجلي / إن العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني في محافظة تعز ستستمر حتى تحرير كافة المحافظة وتطهيرها من مليشيا الحوثية الإيرانية.

وأضاف مجلي "أن الجيش الوطني في تعز استطاع دحر ميليشا الانقلاب الحوثية الإيرانية اليوم من تبة اللصب شرقي مدينة تعز بعد تحريرها خلال اليومين الماضين وعدد من المواقع والقرى والتباب ".

وأشار مجلي الى أن قوات الجيش الوطني مسنود بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف تمكنت من تحرير مناطق عدة في جميع جبهات القتال في صعدة والجوف وتعز والبيضاء و غيرها.

وأكد مجلي أن الجيش استطاع أن يحرر يوم أمس سلسلة جبال الضب و المليل وصولا الى بير السلامي وأبرق الهمل في منطقة العطفين بجبهة البقع إضافة إلى الانتصارات خلال الأيام القليلة الماضية في رازح ،وان قوات الجيش الوطني في محافظتي الجوف وصعدة سيكتمل التحامها قريبا.

ونوه الناطق الرسمي للجيش الوطني، أن الجيش على كامل الجاهزية والاستعداد للحسم وما يسطرونه من ملاحم بطولية في جميع الجبهات يثبت تلك الجاهزية.

وأشاد مجلي بدور دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على ما يقدمونه من دعم لوجستي ومساندة الأبطال في تدمير مواقع وآليات المليشيا الانقلابية، في كافة المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

هذا وكان قد تجددت المواجهات بين مليشيا الحوثي الانقلابية وقوات الجيش الوطني في محافظة تعز لليوم الرابع على التوالي.

وأكدت مصادر ميدانية مقتل 12 حوثياً وإصابة نحو 17 آخرين في المعارك التي تجددت في عدد من المواقع.