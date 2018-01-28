قادمون من تعز.. مستشفى الثورة في إب يستقبل 100 جريح حوثي وعشرات الجثث

قال مصدر طبي في محافظة إب وسط اليمن لـ"الصحوة نت" إن هيئة مستشفى الثورة العام بالمدينة استقبلت أكثر من مائة جريح لمسلحي مليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين قادمين من جبهة تعز، في الوقت الذي وصلت عشرات الجثث إلى ثلاجات الموتى في أكثر من مشفى ومنها ثلاجة الثورة.

وأضاف المصدر أن المستشفى رفع حالة الجاهزية وجعل الكادر في حالة طوارئ غير معلنة في جميع الأقسام خصوصا أقسام الجراحة والعمليات والرقود والعناية المركزة.

ونتيجة لسوء الوضع الصحي للكثير منهم واصاباتهم الحرجة تم ارسال أكثر من نصفهم الى مستشفيات صنعاء وذلك في منتصف الليلة الماضية.

وكانت مستشفيات أخرى بمدينة القاعدة قد استقبلت عشرات الجرحى من مليشيا الحوثي منذ انطلاق العمليات العسكرية بمحافظة تعز.

وحسب المصادر فإنه لا يزال تدفق الجرحى مستمر في الوقت الذي تنشط المليشيا لإستقطاب الأطفال وزجهم في محارق الموت العبثية، لتعويض خسائرها الكبيرة.

ويكتظ مستشفى الثورة العامة بمدينة إب بمئات الجرحى واتخذت منه المليشيا واحد من أهم المستشفيات لمعالجة جرحاها ومسلحيها منذ سيطرتها على إب منتصف أكتوبر 2014م.