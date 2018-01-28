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مقتل وجرح 29 حوثياً والجيش يقترب من جبل السلال شرق تعز

الأحد 28 يناير 2018 06:41 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مقتل وجرح 29 حوثياً والجيش يقترب من جبل السلال شرق تعز

تجددت المواجهات بين مليشيا الحوثي الانقلابية وقوات الجيش الوطني في محافظة تعز لليوم الرابع على التوالي.

وأكدت مصادر ميدانية مقتل 12 حوثياً وإصابة نحو 17 آخرين في المعارك التي تجددت في عدد من المواقع.

وتمكنت قوات الجيش اليوم الأحد من  تحرير منطقة اللصب شرقي المدينة، في الوقت الذي تستمر فيه المعارك بالقرب من جبل السلال الإستراتيجي.

وفي وقت سابق.. قالت مصادر عسكرية في قيادة محور تعز إن 55 عنصراً من المليشيا الحوثية لقوا مصرعهم وأصيب العشرات خلال 24 ساعة الماضية.

يأتي هذا وسط استمرار القصف المتبادل بين الطرفين في تلال السلال وسوفتيل بمنطقة الحوبان.

وفي غربي المدينة، تجددت المواجهات في شرف العنين ببلاد الوافي شمال جبل حبشي.

وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت من اسقاط طائرة استطلاع تابعة للميلشيا الانقلابية بمحيط "جبل جره"

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