طلائع الجيش تصل مشارف حيس جنوب الحديدة والمليشيا الانقلابية تُفجر جسور الطرقات

تقدمت صباح اليوم الأحد قوات لواء العمالقة باتجاه مركز مديرية حيس بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية لـ"الصحوة نت" إن سرايا من قوات لواء العمالقة تمكنت من الوصول إلى مشارف مركز مدينة حيس بعد اجبار المليشيا على التراجع من مواقع حاكمة.

وأضاف المصدر أن مليشيا الحوثي الانقلابية تراجعت وتحصنت داخل مركز المديرية وسط المدنيين بعد فشلها في التصدي لهجوم الجيش الوطني.

وأوضحت المصد أن المليشيا أقدمت على تفجير الجسور والعبارات محاولة منها لوقف تقدم الجيش الوطني بعد هروبها من المعارك إلى مركز المديرية.