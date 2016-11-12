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رئيس الاصلاح يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير تركي ابن عبدالعزيز

السبت 12 نوفمبر 2016 08:21 م
رئيس الاصلاح يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير تركي ابن عبدالعزيز

بعث الاستاذ محمد بن عبد الله اليدومي رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح برقية عزاء ومواساة الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود والذي انتقل الى رحمة الله اليوم السبت 12 / صفر / 1438هـ الموافق 12 نوفمبر 2016.

وأشاد رئيس الهيئة العليا للإصلاح بحياة الفقيد الحافلة بالعطاء والبذل في خدمة وطنه وقضايا أمته.

نص البرقية 

برقية عزاء
جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

ملك المملكة العربية السعودية   حفظه الله تعالى

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود الذي وافته المنية صباح اليوم السبت 12 / صفر / 1438هـ الموافق 12 نوفمبر 2016.
وإننا إذ نعزيكم يا جلالة خادم الحرمين الشريفين في وفاة صاحب السمو الملكي نعبر عن بالغ الحزن والأسى بهذا المصاب ونبعث خالص العزاء للأسرة المالكة ولأهل الفقيد ومحبيه وللحكومة والشعب السعودي الشقيق سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون
ولعل الحياة الحافلة بالعطاء والبذل التي كرسها صاحب السمو الملكي الراحل في خدمة وطنه وقضايا أمته بكل إخلاص وأمانة وعمل دؤوب وشجاعة خير عزاء لنا جميعا.

محمد بن عبدالله اليدومي
 رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح
 السبت  12 صفر 1438
 12  نوفمبر 2016

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