غرفة عمليات لضبط أسعار الغاز المنزلي في مناطق التمرد بإقليمي تهامة وآزال

شكل محافظو إقليمي تهامة وآزال غرفة عمليات مشتركة بالتعاون مع الشركة اليمنية للغاز، لضبط أسعار مادة الغاز المنزلي في المحافظات التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.

وعقدت السلطات المحلية المشاركة مؤتمرا صحفيا اليوم بمارب لاطلاع الرأي العام على نتائج اجتماعاتهم مع وزارة النفط ممثلة بشركة الغاز ومقرها الرئيس مأرب.

ودعا الدكتور صالح سميع رئيس المجلس التنسيقي لإقليم تهامة مواطني محافظته والمحافظات غير المحررة للقيام بواجبهم في رصد المخالفين والتبليغ عنهم ورفع الشكاوى الى غرفة العمليات عبر عناوين التواصل التي سيتم الاعلان عنها.

ويواصل المتمردون الحوثيون جباية المزيد من الأموال، باستغلال هذه المادة الضرورية ومضاعفة أسعارها وإخفائها في كثير من الأحيان دون رادع من رقابة أو ضمير ؛ حسب بيان تلاه المحافظ سميع في المؤتمر..

وقرر المجتمعون - حسب البيان - وضع حد لما وصفوه بالإجرام، مؤكدين أنهم سيقومون بضبط المخالفين وتوقيف محطاتهم. وفقا لرصد غرفة العمليات وشكاوى المستفيدين.

ونتج عن الاجتماعات المكثفة للجهات ذات العلاقة قد قرر ربط كافة التعاملات المتعلقة بالغاز، بالسلطات المحلية في المحافظات المذكورة وممثليها ومندوبيها في مأرب، وتبليغ كافة المحطات بذلك.

ووفقا للبيان تتحمل السلطات المحلية لمحافظات (المحويت والحديدة وريمة وحجة وصنعاء وذمار وعمران وصعدة) بالاضافة إلى شركة الغاز مسئولية الرقابة والإشراف على الكميات الموردة والمستهلكة.

وحمل البيان مليشيا المتمردين مسؤولية إحداث أي خلل في إجراءات وصول المادة الى المواطنين بأكثر من سعرها الرسمي