موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

تعز: قوات الجيش تسقط طائرة استطلاع تابعة للميلشيات بمحيط "جبل جره"

الأحد 28 يناير 2018 12:16 م الصحوة نت - متابعات
تعز: قوات الجيش تسقط طائرة استطلاع تابعة للميلشيات بمحيط "جبل جره" صورة الطائرة التي تم إسقاطها

اسقطت قوات الجيش الوطني طائرة استطلاع مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية شمالي مدنية تعز وسط اليمن.

 

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري ان قوات الجيش اسقطت الطائرة الاستطلاعية في محيط في محيط جبل جرة، حيث تقوم المليشيا الانقلابية باستخدامها لاستكشاف مواقع قوات الجيش في الجبهة الشمالية لمدينة تعز"

 

وأفاد المصدر "أن خبراء ايرانيين ومن حزب الله اللبناني هم من يشرفوا على معارك مليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة تعز ويقفوا وراء تلك الطائرات التي تحاول رصد مواقع ابطال الجيش الوطني".

 

وأشار "ان قوات الجيش الوطني تمكنت من تكبيد مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد العسكري في الجبهة الشمالية".

 

وتابع المصدر ان قوات الجيش تواصل تقدمها في الجهة الشمالية باتجاه شارع الستين ومفرق الذكرة لفك الحصار على مدينة تعز من المنفذ الشمالي.

 

وتدور معارك منذ أيام في مدينة تعز ضمن عملية عسكرية شاملة لتحرير ما تبقى من مناطق تسيطر عليها الميلشيات في محافظة تعز.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى