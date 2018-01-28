تعز: قوات الجيش تسقط طائرة استطلاع تابعة للميلشيات بمحيط "جبل جره"

اسقطت قوات الجيش الوطني طائرة استطلاع مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية شمالي مدنية تعز وسط اليمن.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري ان قوات الجيش اسقطت الطائرة الاستطلاعية في محيط في محيط جبل جرة، حيث تقوم المليشيا الانقلابية باستخدامها لاستكشاف مواقع قوات الجيش في الجبهة الشمالية لمدينة تعز"

وأفاد المصدر "أن خبراء ايرانيين ومن حزب الله اللبناني هم من يشرفوا على معارك مليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة تعز ويقفوا وراء تلك الطائرات التي تحاول رصد مواقع ابطال الجيش الوطني".

وأشار "ان قوات الجيش الوطني تمكنت من تكبيد مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد العسكري في الجبهة الشمالية".

وتابع المصدر ان قوات الجيش تواصل تقدمها في الجهة الشمالية باتجاه شارع الستين ومفرق الذكرة لفك الحصار على مدينة تعز من المنفذ الشمالي.

وتدور معارك منذ أيام في مدينة تعز ضمن عملية عسكرية شاملة لتحرير ما تبقى من مناطق تسيطر عليها الميلشيات في محافظة تعز.