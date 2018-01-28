توترات أمنية في عدن وانتشار لقوات الحماية الرئاسية وتحليق لطيران التحالف

تعيش العاصمة المؤقتة عدن، توترا أمنيا عقب الدعوة التي أطلقها ما يسمى بـ" المجلس الانتقالي الجنوبي"، لأنصاره للاحتشاد الى المحافظة بهدف إسقاط الحكومة الشرعية.

وقالت مصادر محلية لـ" الصحوة نت" إن اشتباكات مسلحة تجري في الاثناء بين قوات الحماية الرئاسية وبين مسلحين يتبعون المجلس الانتقالي في مديرية خور مكسر، بالتزامن مع هدوء في بقية المناطق وانتشار مكثف للحماية الرئاسية في عدد من الشوارع والمديريات.

وأوضحت المصادر إن الطيران الحربي التابع للتحالف العربي حلق بعلو منخفض في سماء المدينة، وفتح حاجز الصوت، ولا يزال التحليق مستمر حتى اللحظة.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد دعا مساء امس كافة المكونات السياسية اليمنية إلى عدم اعطاء فرصة للمتربصين بتغيير مسار المعركة ضد الحوثيين.

وأكد التحالف في بيان له على أهمية أن يستشعر اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية، لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية، ودحر ميليشيا الحوثي الإيرانية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين لشق الصف اليمني أو اشغال اليمنيين عن معركتهم الرئيسيّة باعتبار ذلك التزاماً سياسياً وانسانياً واخلاقياً لا يمكن التراجع عنه.

وشدد التحالف على ضرورة التفاف كافة المكونات اليمنية وتركيز الجهود سياسيًا وعسكريًا، وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة، داعياً كافة المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس، والتمسك بلغة الحوار الهادئ.

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت منع أي تجمعات أو اعتصامات أو مسيرات في العاصمة المؤقتة عدن واعتبار تلك الأعمال في هذه المرحلة أعمالاً تستهدف السكينة والاستقرار.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها ستقوم من خلال أجهزتها المختصة والمعنية، وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي، بواجبها ودورها في حفظ الأمن والسكينة العامة والممتلكات العامة والخاصة.

وأقرت وزارة الداخلية، منع المجاميع المسلحة من دخول العاصمة المؤقتة عدن.

وخلال لقاءه برئيس الوزراء يوم أمس.. أكد قائد قوات التحالف العربي في عدن، رفضه القاطع لكافة أشكال الفوضى ودعوات العنف والتخريب في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا سعي الجميع لتوحيد الجهود خلف حكومة شرعية ومعها دول التحالف العربي نحو البناء وفرض الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة وبناء ما دمرته الحرب.