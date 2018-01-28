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مأرب: وصول طائرة شحن سعودية تحمل 44.470 سلة غذائية

الأحد 28 يناير 2018 10:39 ص الصحوة نت - متابعات
مأرب: وصول طائرة شحن سعودية تحمل 44.470 سلة غذائية

وصلت الى محافظة مأرب، أمس السبت طائرة شحن تابعة لقيادة القوات الجوية الملكية السعودية والتي تحمل على متنها 44.470 كجم من السلال الغذائية الأساسية المتنوعة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

 

ويأتي وصول الطائرة الشحن الى محافظة مأرب ضمن الجسر الجوي لخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أطلقها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

 

وتأتي الخطة الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الإيرانية والتي تسببت بأوضاع اقتصادية صعبة.

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