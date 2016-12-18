في مؤتمر مشترك.. كيري: الخارطة قابلة للتعديل. والجبير: المرجعيات أساس أي حل





أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي جون كيري أن أي اتفاق في اليمن يجب أن يتركز على المبادرة الخليجية وقرار الأمم المتحدة، وهما المرجعان المتفق عليهما.

وقال الجبير أن بلاده تطالب العالم باتخاذ إجراءات صارمة لوقف تدخلات إيران في المنطقة.

وبحث وزير الخارجية الامريكي جون كيري مع وزراء خارجية السعودية والإمارات وبريطانيا وعُمان الوضع في اليمن وإمكانية العودة للهدنة خلال الأسبوعين القادمين.

وقال كيري في المؤتمر الصحفي ان خارطة الطريق المقدمة من المبعوث الاممي الى اليمن في إطار عام للتفاوض وليست اتفاقا نهائيا، وأعرب عن أمله أن توافق جميع الأطراف على العودة للمفاوضات للتوصل لاتفاق سياسي.

وأضاف كيري أن هناك دور لإيران في اليمن مثل وجودها في سوريا والعراق، مؤكدا على ضرورة وقفها لزعزعة الاستقرار بالمنطقة.





يأتي هذا على هامش لقاء الرباعية في السعودية والتي ناقشت الأوضاع بصورة رئيسية في اليمن، وذلك بحضور المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ.





المصدر | الصحوة نت