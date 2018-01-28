17 ألف انتهاك ارتكبته مليشيا الحوثي بحق أبناء ريمة خلال العام 2017

أكد تقرير حقوقي ارتكاب مليشيا الحوثي أكثر من سبعة عشر ألف انتهاك بحق أبناء محافظة ريمة غربي اليمن.

وكشف تقرير صادر عن مركز ريمة الإعلامي في محافظة ريمة اجمالي الانتهاكات التي مارستها مليشيات الحوثي الارهابية بحق أبناء المحافظة خلال العام 2017 والتي بلغت ( 17572 ) انتهاك.

وأوضح التقرير أن حالات النهب ومصادرة حقوق المواطنين والاختطافات تصدرت الانتهاكات الإنسانية الجسيمة بمحافظة ريمة.

وبين التقرير أن انتهاكات حقوق الطفولة تأتي في المرتبة الثالثة بين الانتهاكات الارهابية التي مارستها المليشيات بحق أبناء المحافظة حيث بلغت202 حالة انتهاك تنوعت بين تجنيد الأطفال وحرمانهم من التعليم، والتسبب بمقتلهم.

ونوه التقرير أن تقويض مؤسسات الدولة والتعسف الاداري بحق موظفيها جاء في المرتبة السادسة حيث بلغت حالات الانتهاك في هذا الجانب 530حالة انتهاك تنوعت بين التدخل في صلاحيات شئون مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية والتصرف فيها لصالح الجماعة ، وكذا التدخل في صلاحيات شئون القضاء وتسخيره لصالح الجماعة، وكذا القيام بإحلال موظفين واستبعاد آخرين من وظائفهم.

وأشار التقرير إلى أن حالات الاختطاف والاخفاء القسري بحق ابناء ريمة بلغت 678حالة اختطاف واخفاء تنوعت بين الاعتقال واختطاف مسنين وأطفال واختطاف نساء، يلي ذلك مداهمة المنازل ومداهمة القرى وحصارها والتي بلغت بحسب التقرير 65حالة انتهاك تنوعت بين اقتحام منازل وإحراق ونهب ممتلكات.

وكشف التقرير عن حالات الاعتداء على المساجد ودور القرآن واستغلالها للتحريض وزرع الكراهية وبث البغضاء والحقد بين ابناء المديريات والتي بلغت 1365حالة انتهاك، تنوعت بين فرض خطباء بقوة السلاح وانزال خطباء آخرين من على المنابر، والتحريض والكراهية وتوسيع دائرة الصراع، واغلاق مساجد في وجوه المصلين وتحويل مساجد الى سجون وثكنات عسكرية.

وبين التقرير أن حالات القتل بلغت 23حالة تنوعت بين قتل مدنيين ووضع آخرين دروع بشرية.

وتضمن التقرير حالات التعذيب للمختطفين والتي بلغت 94حالة تنوعت بين التعذيب للمختطفين حتى الموت ، واستخدام اساليب اخرى للتعذيب حتى الوفاة.

هذا وتقوم مليشيا الحوثي باستحداثات عسكرية في ريمة تزامناً مع اشتعال جبهات الساحل الغربي.