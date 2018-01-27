التحالف مُعلقاً على التصعيد بعدن: يجب عدم اعطاء فرصة للمتربصين بتغيير مسار المعركة

دعا التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن كافة المكونات السياسية اليمنية إلى عدم اعطاء فرصة للمتربصين بتغيير مسار المعركة ضد الحوثيين.

وأكد التحالف في بيان له على أهمية أن يستشعر اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية، لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية، ودحر ميليشيا الحوثي الإيرانية ووضع حد لسيطرتها على موارد اليمنيين وحياتهم، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين لشق الصف اليمني أو اشغال اليمنيين عن معركتهم الرئيسيّة باعتبار ذلك التزاماً سياسياً وانسانياً واخلاقياً لا يمكن التراجع عنه.

وشدد التحالف على ضرورة التفاف كافة المكونات اليمنية وتركيز الجهود سياسيًا وعسكريًا، وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة.

وقال التحالف إنه يتابع مجمل الأحداث والمستجدات في العاصمة اليمنية المؤقتة ( عدن ) وما يدور من سجال إعلامي في هذا الإطار حول بعض المطالَب الشعبية إزاء تقويم بعض الاختلالات في القطاع الحكومي، داعياً كافة المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس، والتمسك بلغة الحوار الهادئ.

يأتي هذا وسط تصعيد ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي والذي دعا إلى اسقاط الحكومة الشرعية.

وكان قادة التحالف العربي في عدن قد أعلنوا رفضهم القاطع لكافة أشكال الفوضى ودعوات العنف والتخريب في العاصمة المؤقتة، مؤكدين وقوفهم الكامل مع الحكومة الشرعية.