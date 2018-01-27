تحالف مساندة الشرعية في تعز يدعو للاستنفار لدعم وإسناد عملية تحرير المحافظة

دعا / التحالف السياسي لمساندة الشرعية / في محافظة تعز كافة أبناء المحافظ للاستنفار التام للدفاع عن المحافظة و المساعدة بتقديم كافة الإمكانات المتاحة لدعم عملية تحرير المحافظة التي انطلقت الخميس الماضي.

وقال التحالف في بيان له تلقى موقع "الصحوة نت" نسخة منه، قال إن معركته الأساسية هي استكمال تحرير المحافظة، ولن يبخل أو يتردد في بذل كل الإمكانات المتاحة لتحقيق هذا الهدف الكبير الذي يكتب سطوره اليوم الأبطال في الجيش الوطني.

وبارك التحالف ما تحقق من تقدم للجيش الوطني، مشيداً بالتلاحم المشهود لألوية الجيش في المعركة.

وثمن التحالف الدعم و الجهود التي تبذلها القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودول التحالف العربي و في مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد التحالف السياسي أنه يقف جنبا إلى جنب مع إعلان محافظ المحافظة الدكتور أمين أحمد محمود وقائد المحور اللواء خالد فاضل عن بدء العملية العسكرية لتحرير تعز.

وحيا التحالف السياسي بطولة الجيش الوطني الذي يخوض المعارك الباسلة منذ يوم الخميس بشجاعة نادرة و بطولة متميزة راحت تلقن مليشيات الخراب و الدمار الدروس القاسية في مختلف الجبهات.

كما أشاد التحالف السياسي بالإعلاميين الشرفاء الذين شكلوا جبهة إعلامية تقاتل بالكلمة والصورة و الدعم المعنوي.