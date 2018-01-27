الإفراج عن صرّافين اُعتقلوا بتهمة التلاعب بأسعار الصرف في عدن والريال يُعاود الانهيار

واصلت اليوم العملة اليمنية انهيارها بعد إعلان البنك المركزي في عدن تسعيرة صرف موحدة مطلع الأسبوع الماضي.

وبحسب مراسل "الصحوة نت" فأن شركات الصرافة في عدن لم تلتزم بتسعيرة البنك المركزي في حين شهدت أسعار الصرف ارتفاعا وانخفاضا دون أن تستقر بعد إعلان السعودية إيداع ملياري دولار في حساب البنك المركزي بعدن.

ووصلت قيمة الريال السعودي اليوم السبت إلى ( 124 ) شراء و (112 ) للبيع في حين واصل الدولار الصعود مسجلا (460 ) شراء و (465) للبيع.

وكانت قوات أمنية تابعة لمسكر 20 في كريتر قد داهمت الأسبوع الماضي محلات الصرافة في عدن واعتقلت عدد منهم متهمتهم بالتلاعب بأسعار الصرف ومطالبة منهم الالتزام بتسعيرة البنك المركزي .

وبحسب مصادر خاصة لـ"الصحوة نت" فإن القوات الأمنية التابعة للحزام الأمني أفرجت عن الصرافين المعتقلين بعد ساعات من اعتقلاهم.