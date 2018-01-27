مصرع 12 حوثياً وإصابة آخرين في إحباط هجوم للحوثيين بصرواح غرب مأرب

قتل وجرح عدد من مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم السبت في صد هجوم على مواقع الجيش في صرواح غرب مارب.

وقال مصدر ميداني إن أكثر من 12 حوثياً لقوا مصرعهم وجرح آخرون في مواجهات بجبل هيلان وأطراف سوق صرواح غرب المحافظة.

وأضافت المصادر أن المليشيات شنت هجوماً عنيفاً على بعض مواقع الجيش الوطني بجبل هيلان وأطراف سوق صرواح، قبل أن تجبر قوات الجيش المليشيا على التراجع مخلفة خسائر كبيرة في صفوفها، وذلك حسب ما نقله / مركز سبأ الإعلامي / عن المصدر.

وأكدت المصادر أن المواجهات أسفرت عن استشهاد ثلاثة من الجيش الوطني خلال المعارك التي دارت في الجبهة.