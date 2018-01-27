سبعة قتلى مدنيون في قصف أمريكي بشبوة

قتل سبعة مدنيين إثر غارات جوية / لمقاتلات أمريكية / في منطقة المصينعة مديرية الصعيد بمحافظة شبوة.

وقال مصدر قبلي بمحافظة شبوة "للصحوة نت" إن سبعة مدنيين قتلوا نتيجة عدة غارات أمريكية استهدفت سيارة تقلهم في أحد الاودية بمنطقة المصينعة التابعة لمديرية الصعيد في ساعات متأخرة مساء الأمس.

وأكد المصدر أن القتلى جميعهم مدنيون ولا ينتمون لأي جماعة أو تنظيم إرهابي، وأن الطيران الأمريكي أخطأ هدفه.

واستنكر المصدر تلك الغارات، مطالبا الجهات المختصة والحكومية بسرعة اتخاذ اجراءات لازمة لمنع تكرار وحدوث تلك الغارات العشوائية.