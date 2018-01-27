الأوبئة تفتك بأبناء إب.. وفاة شاب بداء الدفتيريا وارتفاع حالات الإصابة إلى 278 شخصاً

توفي مواطن في محافظة إب وسط اليمن متأثرا بإصابته بوباء الدفتيريا والذي انتشر بمختلف مديريات المحافظة ويفتك بأرواح المواطنين.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن الشاب / مشتاق مسعد سفيان/ من أبناء قرية الدوير بمديرية النادرة شرق إب توفي أمس الجمعة جراء إصابته بداء الدفتيريا.

وارتفع عدد وفيات مرض الديفتيريا في محافظة إب بحسب مصادر صحية إلى 14 حالة بوفاة الشاب "مشتاق" 33 عام بنادرة إب ، فيما بلغ أعداد المصابين بالمرض 278 حالة في 14 مديرية.

وبحسب المصادر فقد احتلت مديرية السدة المرتبة الأولى بحالات الإصابة والتي بلغت إلى 132 حالة، فيما بلغت حالات الإصابة في مديرية يريم 90 حالة، وفي مديرية الرضمة 14 حالة، وفي مديرية الظهار 12 حالة، وفي مديرية ريف إب 6 حالات، وفي مديرية السياني 4 حالات، وفي مديرية السبرة 3 حالات، وفي مديرية جبلة 3 حالات، وفي مديرية مذيخرة حالتين، وفي مديريات المشنة والنادرة، والقفر، وبعدان حالة واحدة لكلّ منها ن فيما بلغ عدد حالات الإصابة المسجلة من خارج المحافظة حالتين من محافظتي ذمار وتعز.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل أيام عن وفاة 53 حالة بمرض الدفتيريا منذ بدء انتشاره بعدد من المحافظات احتلت محافظة إب المرتبة الأولى من بين المحافظات اليمنية تلتها محافظة الحديدة.