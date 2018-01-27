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الضالع.. تبادل أسرى حوثيين بمختطفين في مريس

السبت 27 يناير 2018 07:24 م الصحوة نت - خاص
الضالع.. تبادل أسرى حوثيين بمختطفين في مريس

نجحت مساء أمس الجمعة عملية تبادل أسرى حوثيين بمختطفين مدنيين  في مريس بمحافظة الضالع، بعد جهود ومتابعات استمرت لأكثر من خمسة أشهر.

وقال مصدر في لجنة الوساطة " للصحوة نت " إن صفقة التبادل نجحت في الإفراج عن ستة مدنيين بينهم أفراد في الجيش  غالبيتهم كان قد جرى اختطافهم بأوقات مختلفة قبل عدة أشهر من منازلهم ونقاط الحوثيين في مدينة دمت، مقابل إفراج قوات الجيش الوطني عن خمسة من عناصر الحوثي بينهم القيادي الحوثي خلدون اليافعي وأربعة آخرين جرى القبض عليهم في معارك جبهة مريس.

يشار إلى أن القيادي الحوثي / خلدون اليافعي /  كان قد ألقي القبض عليه قبل عدة أشهر، عقب تكليفه من قبل مليشيات الحوثي لإدارة خلية اغتيالات وزرع عبوات ناسفة تستهدف عدد من قيادات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مريس.

 

أسماء المحررين /

يونس عبده الشمسي - دمت

احمد سعيد العقري - جبن 

راشد يحيى الفرح - الرضمة

عمر صالح الضحياني - رمه مريس

احمد عبدالناصر الغراسي- دمت

سليم محسن حاتم - دمت

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