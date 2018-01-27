قائد محور تعز: الجيش يواصل انتصاراته والمليشيات تتهاوى ونشيد بالدور الكبير للتحالف

أكد قائد محور تعز اللواء خالد فاضل، إن ابطال الجيش احرزوا تقدما في الجبهة الغربية والشرقية ، وحققوا الكثير والهدف هو التحرير النهائي للمحافظة.

وقال فاضل خلال زيارته الميدانية وإشرافه لسير العملية العسكرية، " نقف هنا في موقع الدفاع الجوي بالقرب من تبة الزابيا والقارع المطلة على شارع الخمسين، و نحيي هؤلاء الابطال الرجال الذين ضحو واستبسلوا من اجل الوصول الى أهدافهم التي رسموها.

وأوضح ان قيادة الالوية والكتائب والافراد في جميع الجبهات لديهم العزيمة الكاملة ومصممون على تحرير ما تبقى من المحافظة ، مشيرا إلى أن العدو كثف من زراعة الألغام، لكن إرادة قواتنا وطموحاتهم وحماسهم للتحرير في اقرب وقت جعلهم يتخطوا هذا الحاجز .

وهنئ الابطال بالانتصارات المحققة والتقدم المستمر في كل الجبهات الغربية والشرقية، مؤكدا أن الالوية المشاركة هم مصدر النصر والتقدم والدعم وقادة الالوية هم من يقودون المعارك ..

وعبر عن شكره للقيادة السياسة ممثلة بالرئيس هادي الذي يولي اهتمام كبيرا بالتواصل المستمر وكذا نائب رئيس الجمهورية الفريق على محسن صالح الذي يتواصل بشكل دئم ويتابعون مجريات وسير الاحداث أولا بأول

كما عبر عن شكره للأخوة في قيادة التحالف على دعمهم اللامحدود وخاصة في مجال الجو والذين تتركز ضرباتهم بدقه مما اضعف العدو وجعلة ينهار ويتهاوى امام ضربات صقور الجو وان شاء الله يفصل بيننا وبين ما تبقى من المدينة أيام معدودة.