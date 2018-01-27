انتشار امني مكثف في شوارع العاصمة المؤقتة عدن

انتشرت قوات أمنية بشكل مكثف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في عدد من طرق ومديريات العاصمة المؤقتة عدن.

وقال مراسل الصحوة نت، إن قوات أمنية مكثفة ومعززة بالمصفحات العسكرية انتشرت في شوارع المدينة.

يأتي ذلك غداة إصدار وزارة الداخلية بيانا حذرت فيه من أي تجمعات مسلحة، مؤكدة أنها ستمنع أي تجمعات أو اعتصامات أو مسيرات في العاصمة المؤقتة عدن واعتبار تلك الأعمال في هذه المرحلة أعمالاً تستهدف السكينة والاستقرار.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها ستقوم من خلال أجهزتها المختصة والمعنية، وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي، بواجبها ودورها في حفظ الأمن والسكينة العامة والممتلكات العامة والخاصة.

وأقرت وزارة الداخلية، منع المجاميع المسلحة من دخول العاصمة المؤقتة عدن.