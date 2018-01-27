قوات الجيش الوطني تسيطر على مدرسة محمد علي عثمان شرق تعز

تمكنت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي، من السيطرة الكاملة على مدرسة محمد علي عثمان شرق مدينة تعز.

وقالت مصادر عسكرية لـ" الصحوة نت" إن قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف تمكنت من تحرير مدرسة محمد علي عثمان بشكل، كامل، شرق المدينة، عقب معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية.

وتعد المدرسة بوابة الانطلاق نحو تبة السلال الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية.

بالتزامن تمكنت مدفعية الجيش الوطني، من تدمير دبابة تابعة للمليشيات الانقلابية المتمركزة في تبة السلال، في وقت لقى فيه قناص مليشيات الحوثي في منطقة الهناجر، حذران، مصرعه، خلال المعارك التي يخوضها أبطال الجيش الوطني باللواء الخامس حرس رئاسي في المنطقة، غربي مدينة تعز