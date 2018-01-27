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الحكومة: الحوثيون لا يمتلكون ارادة حقيقة للسلام ولقاء مسقط لن يثمر

السبت 27 يناير 2018 10:19 ص الصحوة نت - متابعات
الحكومة: الحوثيون لا يمتلكون ارادة حقيقة للسلام ولقاء مسقط لن يثمر راجح بادي

شككت الحكومة اليمنية الشرعية في نتائج لقاء مرتقب بين الحوثيين والفريق الأممي في مسقط، مرجعة ذلك إلى أن الخطوة لن تتجاوز مسألة تحقيق مكسب سياسي للداخل.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية الشرعية راجح بادي، لـ«الشرق الأوسط»: «يريدون إرسال رسالة للداخل اليمني بأنهم يجلسون في الطاولة مع الأمم المتحدة ويجتمعون معها، رغم قتلهم حليفهم السابق علي عبد الله صالح»، مضيفاً: الحوثيون ليس لديهم إرادة حقيقية للسلام. وعاد ليكرر قائلاً: «متأكدون أن اللقاء لن يثمر».

وتنازل الحوثيون عن شرطهم السابق الذي روجوا له، وهو عدم لقاء المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وقال بادي: لقد أرسلوا رسالة إلى الأمم المتحدة بقبول عقد لقاء في مسقط من دون شروط، وكان ذلك في 14 يناير (كانون الثاني) الحالي، حتى قبل إعلان ولد الشيخ أحمد بأنه لا يفضل تمديد مهمته.

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