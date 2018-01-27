اشتداد المعارك في تعز وقوات الجيش المسنودة بالتحالف تسيطر على مواقع جديدة

شنت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي، صباح اليوم، السبت هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيات الانقلابية، شرق وجنوب وغرب مدينة تعز، وتمكنت من التقدم والسيطرة على مواقع جديدة.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي شنت هجوما واسعا على مواقع المليشيات وتمكنت من السيطرة على قرية الدار و تبة ياسين و تبة القرن شمال غرب جبل هان باتجاه الربيعي، غربي المدينة.

كما شنت قوات الجيش الوطني هجوما مماثلا في قرية ابعر على الطريق الرابط بين مديرية صالة و منطقة الزيلعي التابعة لمديرية دمنة خدير، وتمكنت من السيطرة على قريتي ابعر والصرمين، ولا تزال المواجهات على أشدها.

بالتزامن، تواصل مقاتلات التحالف العربي، شن غاراتها الجوية مستهدفة مواقع وتجمعات المليشيات الانقلابية في عدد من جبهات المدينة.

حيث شنت مقاتلات التحالف العربي، عدد من الغارات واستهدفت مواقع وتعزيزات المليشيات الانقلابية في نقطة الخمسين شمالا وتدمر طقم فورد، وأحرقت نقطة الهنجر أعلى من شركة السمن والصابون غربا، واستهدفت تبة الظنين غربا.