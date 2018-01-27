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الداخلية تحذر من أي تجمعات بعدن وتؤكد أنها ستقوم بواجبها الوطني في حفظ الأمن

السبت 27 يناير 2018 02:53 ص الصحوة نت - عدن
الداخلية تحذر من أي تجمعات بعدن وتؤكد أنها ستقوم بواجبها الوطني في حفظ الأمن وزير الداخلية الميسري ونائبه - عدن

قالت وزارة الداخلية إنه ستمنع أي تجمعات أو اعتصامات أو مسيرات في العاصمة المؤقتة عدن واعتبار تلك الأعمال في هذه المرحلة أعمالاً تستهدف السكينة والاستقرار.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها ستقوم من خلال أجهزتها المختصة والمعنية، وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي، بواجبها ودورها في حفظ الأمن والسكينة العامة والممتلكات العامة والخاصة.

وأقرت وزارة الداخلية، منع المجاميع المسلحة من دخول العاصمة المؤقتة عدن.

يأتي هذا تزامناً مع تصعد ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي دعا إلى ما وصفه اسقاط حكومة بن دغر.

وقال البيان" إن وزارة الداخلية انها تتابع التحركات المقلقة للأمن، في العاصمة المؤقتة عدن، وسط مخاوف من استغلال الخلايا النائمة والجماعات الإرهابية كالقاعدة والحوثيين لهذه التحركات للانقضاض على امن واستقرار وسكينة عدن ".

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي حرصا منها على تفويت الفرصة على أعداء الأمن والاستقرار لحرف بوصلة معركة اليمنيين والتحالف العربي ضد أذناب إيران، والنيل مما تم انجازه في تثبيت دعائم الأمن بالعاصمة المؤقتة عدن، تحت غطاء تحركات فوضوية تستهدف امن وسكينة المواطنين بالدرجة الأولى .

وأكد ت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات المخولة لها انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في تحقيق الأمان والطمأنينة والسكينة العامة .

وحملت الداخلية المخالفين لقراراتها المسؤولية الكاملة عما يترتب على أعمالهم من نتائج .

وأشادت وزارة الداخلية باليقظة العالية والتعاون المستمر من أبناء عدن كافة والذين يتوقون لجعل عدن مدينة السلام والمحبة والتنوع والتعايش كما هو عهدها.

 

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