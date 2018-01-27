موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الجيش الوطني يحرر سلسلة جبلية شرق محافظة صعدة

السبت 27 يناير 2018 01:08 ص الصحوة نت - خاص
الجيش الوطني يحرر سلسلة جبلية شرق محافظة صعدة صورة إرشيفية

تمكنت قوات الجيش الوطني، من تحرير جبل استراتيجي، شمال شرق محافظة صعدة، فيما استهدفت طائرات التحالف تعزيزات للحوثيين كانت متوجهة لمناطق للمواقع المحررة بمديرية رازح غرب المحافظة ذاتها.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش في محور صعدة، تمكنت من تحرير سلسلة جبال الرويبكه الواقعة شمال شرق مديرية كتاف والبقع.

وبدأت قوات الجيش هجومها على مواقع المليشيات في جبال الرويبكه فجر الجمعة، بغطاء وإسناد جوي من طائرات التحالف ومساندة من القوات المشتركة السعودية، بحسب مراسل الصحوة نت.

وأوضح مراسلنا أن الرويبكه، عبارة عن سلسلة جبلية متداخله، وتطل على الحدود السعودية في منطقة نجران، كما يطل على أحد اهم مراكز عمليات الحوثيين ومعسكراتهم شرق محافظة صعدة.

في سياق متصل.. شنت طائرات التحالف العربي أمس الجمعة، غارات على تعزيزات في مديرية رازح، غرب صعدة، كانت متوجهة لخطوط التماس قرب منطقة الأزهور المحررة قرب حدود جازان.

وتزامنت الغارات مع قصف مدفعي للجيش الوطني والقوات المشتركة استهدف مواقع وتحركات للمليشيات في عدة محاور غرب صعدة.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى