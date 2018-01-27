الجيش الوطني يحرر سلسلة جبلية شرق محافظة صعدة

تمكنت قوات الجيش الوطني، من تحرير جبل استراتيجي، شمال شرق محافظة صعدة، فيما استهدفت طائرات التحالف تعزيزات للحوثيين كانت متوجهة لمناطق للمواقع المحررة بمديرية رازح غرب المحافظة ذاتها.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش في محور صعدة، تمكنت من تحرير سلسلة جبال الرويبكه الواقعة شمال شرق مديرية كتاف والبقع.

وبدأت قوات الجيش هجومها على مواقع المليشيات في جبال الرويبكه فجر الجمعة، بغطاء وإسناد جوي من طائرات التحالف ومساندة من القوات المشتركة السعودية، بحسب مراسل الصحوة نت.

وأوضح مراسلنا أن الرويبكه، عبارة عن سلسلة جبلية متداخله، وتطل على الحدود السعودية في منطقة نجران، كما يطل على أحد اهم مراكز عمليات الحوثيين ومعسكراتهم شرق محافظة صعدة.

في سياق متصل.. شنت طائرات التحالف العربي أمس الجمعة، غارات على تعزيزات في مديرية رازح، غرب صعدة، كانت متوجهة لخطوط التماس قرب منطقة الأزهور المحررة قرب حدود جازان.

وتزامنت الغارات مع قصف مدفعي للجيش الوطني والقوات المشتركة استهدف مواقع وتحركات للمليشيات في عدة محاور غرب صعدة.