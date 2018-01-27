وفاة أكثر من 30 لاجئاً غرقاً قبالة سواحل عدن

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 30 لاجئاً لقوا حتفهم قبالة سواحل العاصمة المؤقتة عدن.

و قال بيان مشترك لمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ان ما لا يقل عن 30 لاجئا ومهاجرا لقوا حتفهم غرقا قبالة ساحل عدن في وقت سابق من هذا الأسبوع.

البيان أضاف أن قاربا مكتظا بـ 152 صوماليا وإثيوبيا على الأقل غادر في الـ 23 يناير / كانون الثاني من ساحل البريقة في عدن عبر خليج عدن باتجاه جيبوتي.

وأوضحت منظمة الهجرة أن القارب كان يدار من قبل مهربين عديمي الضمير كانوا يحاولون أخذ اللاجئين والمهاجرين إلى جيبوتي، وفي نفس الوقت يحاولون أيضا ابتزاز المزيد من الأموال منهم، ما اسفر عن انقلب القارب وسط تقارير تفيد بإطلاق النار على الركاب. من بين الركاب الذين كانوا على متن القارب.

وأشارت المنظمة إلى أنه كان هناك 101 إثيوبي و51 صوماليا، لقى ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم في هذا الحادث المأساوي."

وأكدت المنظمة أنها تعمل مع الشركاء تعمل مع قوات خفر السواحل اليمنية لفهم ملابسات الحادث، كما تقوم فرق الدوريات التابعة للمنظمة بتقديم المساعدة الطارئة للناجين.

وكانت المنظمة قد أعلنت مؤخراً إجلاء الدفعة العشرين من اللاجئين الصوماليين من اليمن بصورة طوعية.