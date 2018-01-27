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الجيش يسيطر على مواقع استراتيجية في لحج ويتقدم نحو الشريجة

السبت 27 يناير 2018 12:19 ص الصحوة نت - خاص
الجيش يسيطر على مواقع استراتيجية في لحج ويتقدم نحو الشريجة صورة إرشيفية

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة والشعبية اليوم من تحرير منطقة الحويمي وجبل خداش الاستراتيجي بكرش شمال محافظة لحج.

وقالت مصادر عسكرية لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش الوطني نفذت فجر الجمعة عملية عسكرية نوعية اشرف عليها  ميدانيا قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن العمري.

وأضافت المصادر أن العملية أسفرت عن السيطرة على عدد من المواقع العسكرية الهامة في المرتفعات الجبلية المطلة على الشريجة منها جبل خداش الاستراتيجي ومرتفع النبع ومنطقة الحويمي.

وأكدت المصادر أن أبطال الجيش الوطني استعادوا عتاداً عسكرياً، فيما تم أسر عدد من عناصر المليشيا.

وكانت مليشيا الحوثي قد عملت سابقاً على تفخيخ الطريق الرابط بين لحج وتعز عبر اجراء حفريات وانفاق.

كما  زرعت المليشيا العبوات الناسفة  في جانبي الطريق، عوضا عن زراعتها العشرات من شبكات الألغام الفردية على حافات الطرق الفرعية الرابطة والرئيسية والمرتفعات الجبلية والاودية التي كانت تحت سيطرتها شمال كرش، بغية اعاقة تقدم قوات الجيش.

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