اللواء فاضل: قوات الجيش أحرزت تقدماً كبيراً شرق وغرب تعز رغم كثافة الألغام

قال قائد محور تعز اللواء خالد فاضل، إن الجيش احرز تقدما خلال العملية التي انطلقت يوم امس الخميس، لافتا الى ان هناك صعوبات وعوائق اصطنعها العدو، حيث انه لجئ اليها مؤخرا بزراعة الألغام بكثافة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الجمعة الى جبهات القتال في قطاعات اللواء 22 ميكا شرق و جنوب المدينة.

وأضاف فاضل أن قوات الجيش الوطني الان حول جبل الوعش وفي الجبهة الغربية هناك تقدم حول جبل المنعم و جبهة العنين بجبل حبشي، وان شاء الله الأمور تبشر بخير.

وأوضح أن وحدات اللواء 17 مشاة تمكنوا من تحرير مواقع و تباب مهمة في العنين، مطلة على خط الرمادة الذي يربط بين محافظتي تعز والحديدة.

وأكد اللواء فاضل أن الأبطال المقاتلين الذين اصروا إصرار كاملا على ان يتم تحرير هذه المدينة وتخليصها من براثن هذه الفئة الباغية والتي دمرت البنية التحتية للمحافظة.

وأشاد اللواء فاضل بقيادة الشرعية والتحالف العربي على اسنادهم الجيش الوطني ومتابعتهم المستمرة للعمليات العسكرية في المحافظة.