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الحديدة.. قوات الجيش تزحف باتجاه مديرية حيس وتحرر مساحات شاسعة غرب المديرية

الجمعة 26 يناير 2018 08:54 م الصحوة نت - خاص
الحديدة.. قوات الجيش تزحف باتجاه مديرية حيس وتحرر مساحات شاسعة غرب المديرية

نفذت قوات الجيش الوطني صباح اليوم الجمعة عملية التفاف على مليشيا الانقلاب في مديرية حيس في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش الوطني في جبهة الساحل الغربي تمكنت من الزحف باتجاه مديرية حيس وسيطرت على جميع المزارع والقرى الواسعة غرب مديرية حيس.

 واضافت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من تطهير هذه المواقع بعد معارك عنيفة مع مليشيا الانقلاب، تكبدت فيها المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وتواصل قوات الجيش تقدمها في مشارف مديرية حيس، وضيقت الخناق على المليشيا من اتجاه الخوخة غربا وموزع جنوبا.

وكانت مصادر عسكرية قد كشفت لـ"الصحوة نت " مساء أمس الخميس عن تحضيرات عسكرية للهجوم على مركز مديرية حيس شمال مدينة الخوخة باتجاه محافظة الحديدة.

 

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