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نائب الرئيس يطلع على سير المعارك في تعز ويؤكد عزم القيادة على تحرير المحافظة

الجمعة 26 يناير 2018 08:40 م الصحوة نت - الرياض
نائب الرئيس يطلع على سير المعارك في تعز ويؤكد عزم القيادة على تحرير المحافظة

أكد نائب الرئيس اليمني  الفريق الركن / علي محسن صالح/  عزم القيادة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية ودعم الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على تحرير المحافظة بشكل كامل وطرد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والاتجاه لاستعادة الدولة وبسط نفوذها على كامل التراب اليمني.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين بكل من محافظ تعز الدكتور أمين محمود وقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل للاطلاع على سير العمليات العسكرية الهادفة إلى استكمال تحرير المحافظة.

وبارك نائب الرئيس الانتصارات التي تحققت منذ بدء العمليات وما سطره أبطال الجيش الوطني من ملاحم خالدة في سبيل تحرير المحافظة وبسط سلطة الدولة فيها، مثمناً عالياً الدور الأخوي الصادق لدول التحالف وقواتها المساندة لعملية التحرير والتي أسهمت بشكل كبير في تحقيق هذه الانتصارات.

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