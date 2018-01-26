الرئيس هادي: اليمن الاتحادي سيبُنى رغم الأصوات المغردة خارج السرب

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن بناء اليمن الاتحادي الجديد سيتم رغما عن الأصوات المغردة خارج السرب.

وقال الرئيس هادي إن النصر على قوى الانقلاب والتمرد بات قريباً، مشدداً على مزيد من التكاتف والصمود والالتزام بالخطط العسكرية المرسومة للانتصار على ميليشيا الحوثي الانقلابية حتى يتم تطهير المحافظة من دنس الميليشيا الكهنوتية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه بقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل للاطلاع على المستجدات الميدانية والانتصارات العظيمة والمتسارعة التي يحققها أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات في المحافظة، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

كما أشاد الرئيس ببسالة أبناء الجيش الوطني بمحافظة تعز والذين يسطرون ملاحم بطولية منقطعة النظير في مواجهة الميليشيا الكهنوتية الاجرامية.. منوها في ذات الوقت بمساندة التحالف العربي للجيش الوطني في مختلف الجبهات.

يأتي هذا فيما حققت قوات الجيش الوطني تقدماً غرب وجنوب تعز فيما لقي أكثر من 30 حوثياً مصرعهم بينهم قيادات ميدانية بارزة.