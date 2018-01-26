هيئة أركان الجيش: العمليات العسكرية في تعز ستستمر حتى تحرير المحافظة

أكد القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن / عادل القميري / أن المعركة في تعز سوف تستمر حتى تحرير كافة مناطق محافظة، وكل المحافظات التي لاتزال ترزح تحت وطأة ميليشيا الانقلاب.

وأطلع اللواء القميري على الانتصارات الكبيرة التي يحرزها مقاتلو الجيش الوطني في العملية العسكرية التي انطلقت فجر الخميس، لفك الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي الانقلابية على المدينة منذ أكثر من ثلاث سنوات وتحرير المحافظة من قبضة المليشيات.

جاء ذلك في اتصالات هاتفية أجراها اللواء الركن عادل القميري، مع كل من نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني، وقائد المنطقة العسكرية اللواء الركن فضل حسن وقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، ورئيس العمليات العسكرية للمحور العقيد عدنان رزيق.

وأشاد القميري بإسناد قوات التحالف العربي للعملية العسكرية، مؤكداً أن الرئيس هادي ونائبه وقيادة الشرعية يشرفون على سير المعارك.