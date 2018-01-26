افتتاح معسكرات جديدة للحوثيين في المحويت تزامناً مع بناء مقابر جماعية

تواصل مليشيا الحوثي افتتاح معسكرات جديدة في محافظة المحويت تزامناً ايضاَ مع بناء مقابر جماعية.

وأفاد مصدر ميداني في محافظة المحويت أن معسكر التابع للمليشيا بوادي الحسي الواقع في منطقة العرجين القريبة من القناوص تم نقل أفراده الى معسكر جديد تابع للمليشيا في نمرة بمديرية الخبت استحدثته قريبا ويتم تدريبهم وارسالهم إلى الجبهات ومحارق الموت.

ووصلت أمس الخميس أكثر من 15 جثة تابعة للحوثيين الى ثلاجة المستشفى الجمهوري في المحويت قادمة من جبهة الساحل الغربي.

وأوضحت المصادر أن المليشيا بصدد تجهيز واستحداث مقبرة جديدة باسم الروضة الندية جوار جامع السد بالمدينة.

وأشارت المصادر إلى أن المقبرة يشرف عليها القيادي الحوثي / محمد عبدالرزاق عباس/، حيث يتم بدء اصلاح الارضية جوار جامع السد وتقويتها وتطويرها على حساب الصندوق الاجتماعي وتخصيصها لدفن جثث المليشيا.

وأكدت المصادر لـ"الصحوة نت" أن هناك العشرات من جثث المليشيا لا تزال مفقودة في الجبهات ، ومن بين تلك الجثث قيادات كبيرة كالقيادي الحوثي عدنان سنان احمد حمزة القدم من ابناء عزلة بدح مديرية ملحان ، ومن بين الجثث ايضا اطفال زجت بهم المليشيا الى محارق الموت منهم الطفل : محمد عبدالسلام الخدري من مدينة المحويت.