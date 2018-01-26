مصرع 30 حوثياً بينهم قيادي بارز والجيش يحرز تقدماً جديداً جنوب وغرب تعز

لقي أكثر من 30 حوثياً مصرعهم بينهم قيادي ميداني بارز فجر اليوم الجمعة في محافظة تعز.

وقالت مصادر ميدانية إن القيادي الحوثي أبو عزام مشرف مليشيات الحوثي في مربع القاعدة والذكرة، مع أكثر من ٣٠ من عناصر المليشيات قتلوا بغارات لمقاتلات التحالف العربي قرب مطار تعز الدولي وجبل أمان شرقي المدينة، وذلك حسب ما ذكره المركز الاعلامي لقيادة محور تعز.

وشنت قوات الجيش الوطني بمحافظة تعز هجوما على مواقع مليشيات الحوثي في جبهات العنين بجبل حبشي ومنطقة غراب والمدرجات غربا والصرمين بصبر جنوبا.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير قرية العنين وتلة توفيق ولا تزال المعارك في مناطق الشرف والجبيرية والصفراء بجبل حبشي غرب تعز

كما تقدمت قوات الجيش الوطني باتجاه منطقة أبعر العليا ، شرق المكلكل ومنطقة الصراهم بصبر جنوب المدينة.

وشنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع تمركز المليشيات الإنقلابية في منطقتي الكحل و صعفان بالخمسين، شمال غرب المدينة.



في صعيد متصل.. استشهدت الطفلة حمامة نجيب عبده سعيد "12 عام" في منطقة الشقب صبر الموادم أثناء تواجدها جوار منزلها، برصاص قناص مليشيا الحوثي الانقلابية المتمركز في تبة الصالحين شرق الشقب.

وكانت مقاتلات التحالف قد شنت غارات هي الأعنف على مواقع المليشيا أمس الخميس تزامناً مع انطلاق عملية عسكرية أعلنت عنها قيادة الجيش الوطني في تعز لفك الحصار عن المحافظة.