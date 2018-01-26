العثور على مخازن أسلحة وكميات كبيرة من الألغام في جبهة الساحل الغربي

تواصل قوات الجيش الوطني مدعومة من التحالف العربي تمشيط المناطق في جبهة الساحل الغربي وذلك ضمن العمليات العسكرية المستمرة في الجبهة منذ أشهر.



وأسفرت العمليات عن العثور على مخازن أسلحة وقذائف وصواريخ تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية ومستودعات ضمت كميات كبيرة من الألغام والعبوات التي تم إبطال مفعولها من قبل فريق الهندسة التابع للقوات المسلحة الإماراتية، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة "البيان " الإماراتية.





يأتي هذا فيما تتواصل عمليات الجيش الوطني في مناطق الساحل الغربي، فيما وصلت قوات الجيش الوطني إلى مشارف حيس جنوب محافظة الحديدة.