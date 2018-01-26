الضالع.. قتلى وجرحى حوثيون في قصف مدفعي استهدف مواقعهم غرب مريس

قتل اثنان من مليشيا الحوثي وجرح 3 آخرون في قصف مدفعي استهدف مواقعهم غرب مريس بالضالع.

وقال مصدر في اللواء 83 مدفعية بمريس " للصحوة نت " إن دبابة الجيش الوطني استهدفت طقما الحوثيين في الحامري بالعرفاف ما أسفر عن تدميره ومصرع من فيه.

وكانت عناصر مليشيا الحوثي المتمركزة في جبل ناصة قد قصفت وبشكل عشوائي صباح اليوم قرى غرب مريس بمدفعية 23.

وفي السياق ذاته نجا مراسل قناة سهيل / فوزي المريسي / ظهر الخميس من الموت، إثر تعرضه للاستهداف المباشر من قناصة مليشيا الحوثي الإيرانية أثناء تغطيته لمعاناة سكان قرى غرب مريس..

وأطلقت عناصر الحوثي المتمركزة في جبل ناصة، عياراً نارياً أثناء ما كان المريسي يقوم بتسجيل تقرير ميداني في قرية سون يتناول الوضع الانساني الذي يعيشه سكان القرية والقرى المجاورة لها نتيجة الحرب والحصار الناري الذي تفرضه عليهم عناصر مليشيا الحوثي منذ أكثر من عام.

وفي جبهة حمك بالعود بقعطبة تجددت مواجهات عنيفة بين قوات اللواء 30 مدرع في قطاع منخلة ومليشيا الحوثي الإيرانية المتمركزة في جبل وفال بيت القطيني بمديرية بعدان.