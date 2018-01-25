على وقع معارك عنيفة وتقدم للجيش.. غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في تعز

شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات جوية وصفت بالأعنف على مواقع مليشيا الحوثي في محافظة تعز.

وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف العربي شنت اليوم الخميس أكثر من 20 غارة جوية استهدفت تجمعات ومواقع للمليشيا في كافة جبهات تعز.

واستهدفت المقاتلات آليات بينها دبابات غرب المدينة، بالإضافة إلى تجمعات في مدخل شارع الثلاثين ومزارع همام شمال جبل هان.

يأتي هذا تزامناً مع مواجهات عنيفة تدور في عدد من جبهات القتال بمحافظة تعز منذ صباح الخميس.

هذا وأحرزت قوات الجيش الوطني تقدماً في جبل المنعم الاستراتيجي، باتجاه الربيعي غربي المدينة.

وتدور معارك عنيفة في محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري، بالتزامن مع قصف للمليشيا على الأحياء الشرقية للمدينة.

وفي الجبهة الشمالية تدور معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي تمكنت خلالها قوات الجيش من التقدم غرب تبة الإريل باتجاه جبل الوعش الاستراتيجي. وذلك حسب ما ذكره المركز الإعلامي لقيادة محور تعز.

واستهدفت مدفعية الجيش مواقع الحوثيين شمالي المدينة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى حوثيين و تدمير آليات.

وأصيب 5 مدنيين جراء تعرض الأحياء السكنية ،وسط المدينة، لقصف مدفعي عنيف بقذائف الهاون والهاوزر من مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية، شرق وشمال غرب المدينة.

وكانت قد أعلنت قيادة محور تعز صباح الخميس عن إطلاق عملية عسكرية واسعة لفك الحصار المفروض على المدينة و تحرير المحافظة بمشاركة و تنسيق مع الالوية العسكرية وطيران التحالف العربي.